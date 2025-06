La truffa a nome della Regione Lazio | chiamano per cambio di fornitore del gas

Attenzione a chi chiama spacciandosi per rappresentanti della Regione Lazio: una recente truffa sta coinvolgendo numerosi cittadini con telefonate che propongono cambi di fornitore del gas. Ricordate, la Pisana non si occupa di gestire le forniture energetiche. Restate vigili e diffidate da richieste sospette: la vostra sicurezza viene prima di tutto!

Una truffa in piena regola che stava coinvolgendo molti cittadini. Questi ultimi, infatti, stanno ricevendo telefonate da parte di un sedicente operatore della Regione Lazio che propone cambi di fornitore per il gas. Ovviamente si tratta di un inganno visto che la Pisana non gestisce le forniture.

Attenzione alle truffe telefoniche che si spacciano per rappresentanti della Regione Lazio, come il tentativo di cambiare contratto luce e gas.

L’URP della Regione Lazio ha ricevuto in queste ore numerose segnalazioni di cittadini che riferivano di essere stati contattati da un sedicente operatore regionale che proponeva cambi di fornitore del gas a prezzi vantaggiosi. Attenzione: si tratta di una truffa Vai su Facebook

Chi dovesse ricevere telefonate simili, è invitato a segnalare l'accaduto alle forze dell'ordine.

L'URP della Regione Lazio ha ricevuto in queste ore numerose segnalazioni di cittadini che riferivano di essere stati contattati da un sedicente operatore regionale che proponeva cambi di fornitore del gas a prezzi vantaggiosi.