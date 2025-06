Gioia ed entusiasmo alla festa di Fondazione Angelo Custode | Fiori di speranza

La festa di fondazione della Fondazione Angelo Custode a Bergamo si è animata di gioia e entusiasmo, celebrando i "Fiori di Speranza" che sbocciano grazie alla passione e all’impegno di tutti. Non sono semplici fiori, ma opere d’arte uniche nate dall’anima degli ospiti e del personale, simboli di rinascita e speranza. Un evento indimenticabile che ha dimostrato come la creatività possa trasformare il cuore in bellezza.

Bergamo. Alla Fondazione Angelo Custode sono "sbocciati" fiori bellissimi. Non si tratta delle varietà che comunemente colorano e abbelliscono giardini, prati e balconi, ma di originali manufatti, capolavori unici realizzati nel corso delle attività creative proposte all'interno delle strutture che compongono il polo della Fondazione a Bergamo. Sono il frutto della creatività, del cuore dell'impegno degli ospiti, degli educatori e dei collaboratori di RSD Michael, CDD Koinonia, RSD Casa Amoris Laetitia, Casa Don Bepo e Casa Betania: ognuna di queste realtà, con le sue peculiarità, si prende cura di persone che vivono situazioni di grave o gravissima fragilità, animata dall'obiettivo di valorizzarne le potenzialità e di consentire loro la miglior qualità della vita possibile.

