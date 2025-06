Vuole buttarsi dal tetto col bambino in braccio Carabiniere la fa parlare poi l’afferra e la salva

Una scena drammatica si svolge tra le sbarre di un tetto: una madre disperata, pronta a perdere la speranza con il suo bambino in braccio, viene salvata dall'eroismo di un carabiniere che la induce a parlare e a riconsiderare. Ma tra emergenze e soluzioni infrastrutturali, il nostro Paese si confronta con una realtà complessa e urgente. La questione del nodo di Bologna rappresenta una delle tante sfide da affrontare.

Il Passante non sarà più di mezzo. Ma. dimezzato. Almeno nei costi. La terza, quarta o quinta via di un’opera di cui si parla da trent’anni è emersa ieri dopo un incontro al ministero delle Infrastrutture tra il ministro leghista Matteo Salvini e il nuovo ad di Autostrade Arrigo Giana. Al centro del colloquio – riferisce il Mit – la situazione del nodo di Bologna: "L’obiettivo è trovare una soluzione efficace, più rapida e di minor impatto ambientale, economico e sociale". Il summit sull’opera, ferma al lotto zero e con costi lievitati sui 3 miliardi di euro, arriva dopo l’apertura del governatore Michele de Pascale "a modifiche all’infrastrutture". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it