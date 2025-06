Nuovi bidoni con la plastica di scarto riciclata

Immagina un mondo in cui i rifiuti di plastica, invece di finire in discarica, si trasformano in strumenti utili per la nostra vita quotidiana. È questa la visione di Future Bins, il progetto pionieristico di Hera che, a San Lazzaro, dà nuova vita alla plastica riciclata attraverso bidoni e compostiere innovativi. Un passo concreto verso un futuro più sostenibile, dove ogni piccolo gesto conta.

Future Bins: quando i rifiuti di plastica, riciclati, riprendono vita sotto forma di pattumelle. Questo è l’ambizioso progetto pilota di Hera che partirà dal territorio di San Lazzaro. Dalla fine di giugno, nell’ambito dell’adeguamento dei servizi ambientali, nelle case dei cittadini arriveranno bidoncini sottolavello e compostiere Future Bins, realizzati con il polverino Pet, uno dei residui di lavorazione derivanti dall’attività di riciclo delle materie plastiche svolta da Aliplast, società del Gruppo Hera leader nella rigenerazione di polimeri. Una nuova frontiera resa possibile da un investimento di circa 200mila euro del Gruppo Hera che ha promosso e costruito una rete con diversi attori in grado di centrare insieme il risultato di trasformare uno scarto in risorsa, in un processo circolare e sostenibile. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Nuovi bidoni con la plastica di scarto riciclata

