Mertens dice addio al calcio | L’ultima volta solo per te Marek

Con il cuore colmo di emozione, Dries Mertens annuncia il suo addio al calcio, dedicando l’ultima partita a Marek Hamsik. Un gesto sincero e toccante, che racchiude anni di amicizia e dedizione. Ora, con un nuovo capitolo alle porte, l’ex bomber del Napoli si prepara a vivere la sua vita lontano dal campo, circondato dall’amore della famiglia a Napoli. E così, il calcio lascia spazio ai nuovi sogni e alle emozioni di sempre.

"> L’ex bomber del Napoli annuncia il ritiro con una story per Hamsik. Il 5 luglio l’omaggio a Bratislava. E ora una nuova vita con la famiglia a Napoli Napoli – «Ho smesso col calcio, e per l’ultima volta metterò le scarpe solo per te». Con poche parole, pubblicate in una story su Instagram dedicata a Hamsik, Dries Mertens ha scelto la via più intima e silenziosa per salutare il calcio giocato. Come riporta Davide Palliggiano sul Corriere dello Sport, l’attaccante belga, 38 anni, ha deciso di chiudere la carriera senza proclami, con discrezione, com’è nel suo stile. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Mertens dice addio al calcio: «L’ultima volta solo per te, Marek»

