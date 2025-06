Rogo nei capannoni della Gape 2 Escluse criticità ambientali

Un incendio notturno presso la Gape 2 di Sassuolo, storica azienda di produzione di stampi per ceramica, ha causato danni parziali a uno dei due capannoni. Fortunatamente, secondo Arpae, non ci sono criticità ambientali emergenti. Le immagini condivise sui social ritraggono vigili del fuoco impegnati nelle operazioni di spegnimento. La situazione è sotto controllo, e le autorità monitorano attentamente l’intera area, garantendo sicurezza e rispetto per l’ambiente.

Un incendio notturno presso la Gape 2, storica azienda che produce, in due capannoni attigui, stampi per ceramica e ha sede in via Regina Pacis a Sassuolo, ha interessato parzialmente uno dei due fabbricati, danneggiando una delle linee produttive, ma sono escluse nell'immediato, fa sapere Arpae, criticità ambientali. Le immagini dell'incendio, visibile anche a distanza, sono state riprese dai social, e mostrano i vigili del fuoco in azione, ma anche bagliori e volute di fumo che danno l'esatta dimensione di quanto accaduto, che ha richiesto anche l'intervento di Arpae. I cui tecnici sono intervenuti verificando come l'incendio fosse già stato domato e le squadre dei Vigili del fuoco stessero procedendo allo spegnimento degli ultimi focolai.

