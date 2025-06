Giocate col Pos Sala slot chiusa 5 giorni

La sala slot di Cuveglio resterà chiusa per cinque giorni, un provvedimento deciso dal questore di Varese, Carlo Mazza, dopo aver scoperto irregolarità nell'uso delle VLT. La decisione si inserisce in un'azione più ampia di tutela della legalità e del rispetto delle norme. Durante questa chiusura, i gestori avranno il tempo di mettere in regola le proprie attività. Un passo importante per garantire un gioco responsabile e trasparente.

Chiusura temporanea per cinque giorni di un esercizio pubblico di Cuveglio per aver favorito irregolarità nell’utilizzo delle macchinette Vlt (Video Lottery Terminal). Il provvedimento è stato emesso dal questore di Varese Carlo Mazza (nella foto), a conclusione degli approfondimenti effettuati dai poliziotti della Divisione Polizia Amministrativa della Questura varesina. Secondo quanto ricostruito gli agenti hanno riscontrato una situazione di illiceità presso un esercizio commerciale, dovuta al fatto che il gestore utilizzava il dispositivo Pos in totale violazione della normativa bancaria, consentendo ai giocatori privi di contante di prelevare soldi "strisciando" la carta di credito o debito, in modo da permettere loro di proseguire nell’attività di gioco anche quando avevano finito i contanti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Giocate col Pos. Sala slot chiusa 5 giorni

