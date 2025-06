Banca Macerata siglato il contratto integrativo

Banca Macerata si distingue ancora una volta per il suo impegno verso i propri dipendenti, siglando un nuovo contratto integrativo che rafforza la collaborazione. Con la firma del direttore generale Toni Guardiani e le rappresentanze sindacali, l’accordo, in vigore dal primo luglio, introduce importanti miglioramenti in assistenza sanitaria, previdenza e welfare. Per la prima volta, viene inoltre introdotto un premio...

Il dg di Banca Macerata, Toni Guardiani, ha sottoscritto insieme alle rappresentanze sindacali Fabi, First Cisl, Fisac Cgil, Uilca Uil e Unisin, il nuovo contratto integrativo aziendale. Presenti all'incontro il vice dg Fabio Pezzola e l'Rls Elisa Pierucci. L'accordo, in vigore dal primo luglio, prevede interventi in ambito di assistenza sanitaria, previdenza complementare e welfare aziendale. Per la prima volta viene introdotto anche un premio di produzione, al raggiungimento di specifici risultati.

