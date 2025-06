L’autobus per Melzo ci sarà però adesso usiamolo

Finalmente, il sogno di una mobilità più semplice e sostenibile a Melzo si realizza: grazie ai 665 cittadini che hanno creduto in questa iniziativa e hanno firmato la petizione, l'autobus per Melzo diventa realtà. Partirà in via sperimentale da settembre, offrendo un’alternativa concreta per muoversi nel territorio. È arrivato il momento di sfruttare al massimo questa opportunità e dimostrare che insieme possiamo fare la differenza: adesso usiamolo!

"Habemus bus per Melzo: grazie a chi ha contribuito a questo grande risultato: e soprattutto ai 665 cittadini che hanno firmato la nostra petizione". Il servizio partirà a settembre in via sperimentale. L'appello: "Adesso usiamolo". La notizia era stata data giorni fa dall'amministrazione comunale: accordo raggiunto con Città Metropolitana e azienda del trasporto pubblico, da settembre una delle linee extraurbane dei bus opererà fermate sul territorio di Cassina de' Pecchi, collegandolo con Melzo via Vignate. La formalizzazione dell'intesa è stata confermata anche alla fine della scorsa settimana in un incontro in Città Metropolitana.

