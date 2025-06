auto nel bel mezzo della rotatoria un giallo

Una scena misteriosa ha catturato l’attenzione degli automobilisti della zona: una Fiat Panda gialla, come un fiore tra l’erba alta, apparso e scomparso nel nulla alla rotatoria tra Saronno, Solaro e Ceriano Laghetto. Dopo aver attirato curiosi e interrogativi domenica mattina presto, il veicolo sembrava aver proseguito il suo cammino senza sosta, lasciando dietro di sé un alone di mistero. Cosa nasconde questa strana comparsa?

È comparsa tra l’erba alta come un papavero a bordo strada e dopo foto e tante interrogativi è sparita nel nulla. Il riferimento va alla Fiat Panda gialla visibile al centro della rotonda che collega Saronno, Solaro e Ceriano Laghetto. Il mezzo, ben visibile nonostante l’erba alta è stato visto per la prima volta domenica mattina dopo le 6,30. Dava l’impressione di aver proseguito la marcia senza fermarsi fino a imboccare, inspiegabilmente, il cuore della rotatoria. Il veicolo proveniva con tutta probabilità dalla direzione di Solaro, come indicano i segni visibili sull’erba che documentano una traiettoria rettilinea conclusa all’interno dell’isola centrale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it