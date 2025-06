Dispersi e ritrovati in Valmasino polemica sul segnale assente

Dispersi e ritrovati in Valmasino: polemiche sul segnale assente. Una domenica intensa per la Stazione del Soccorso alpino, con due interventi cruciali. La prima, in Val di Mello, ha visto il recupero di un escursionista perduto dopo ore di ricerca. Ma la vicenda solleva anche interrogativi sulla copertura di rete e sull'efficacia delle comunicazioni in montagna. E così, in un angolo di paradiso, emergono le sfide di chi tutela la sicurezza tra le vette.

Domenica - la prima, tra l’altro, di questa estate - la Stazione di Valmasino del Soccorso alpino è stata impegnata per due interventi. Il primo, alle 14.30, in Val di Mello, per un escursionista disperso: era uscito con altre persone che intorno a mezzogiorno lo avevano, però, perso di vista. Dopo una prima ricerca senza esito, hanno preferito chiamare il 112. Una squadra del CNSAS - Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico e il SAGF - Soccorso alpino Guardia di finanza hanno iniziato a battere i sentieri primari, era stato richiesto anche l’intervento dell’elicottero dei Vigili del fuoco ma nel frattempo l’escursionista è stato trovato dalle squadre. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Dispersi e ritrovati in Valmasino, polemica sul segnale assente

