Pretty little liars | il mistero della fine di alison nella quinta stagione

Se sei appassionato di Pretty Little Liars, probabilmente ti sei sempre chiesto cosa sarebbe potuto accadere se Alison avesse avuto un finale diverso. Dopo quindici anni dall'inizio della serie, Marlene King, la creatrice, rivela dettagli sorprendenti sui piani originali e sull’evoluzione della trama. La narrazione avrebbe potuto offrire un epilogo molto più drammatico e sconvolgente, ma le scelte narrative hanno portato a un’altra conclusione. Scopriamo insieme i retroscena di questa misteriosa storia.

l’evoluzione della trama di alison in pretty little liars. La narrazione riguardante Alison in Pretty Little Liars avrebbe potuto concludersi in modo decisamente più drammatico rispetto a quanto effettivamente mostrato. A rivelarlo, a distanza di quindici anni dall’inizio della serie, è stata la stessa creatrice dello show, Marlene King. La sua testimonianza offre uno sguardo approfondito sulle scelte narrative e sui piani originari per il personaggio. le intenzioni originali sul destino di alison. la possibilità di una fine tragica nella quinta stagione. Nell’intervista concessa a The Hollywood Reporter, Marlene King ha spiegato che inizialmente si prevedeva di far morire Alison già alla conclusione della quinta stagione. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Pretty little liars: il mistero della fine di alison nella quinta stagione

In questa notizia si parla di: alison - pretty - little - liars

L’episodio preferito di ashley benson in pretty little liars ha cambiato tutto - Ashley Benson svela il suo episodio preferito di Pretty Little Liars, e le sue parole potrebbero riscrivere la storia della serie.

show so messy che si è scordata del plot point dove ezra stolkera aria prima di conoscerla perché voleva sapere di più su alison sksksjdnskshsn ed in ogni caso sarebbe comunque colpa di quel maniaco visto che le faceva da professore Vai su X

“In qualche modo sono già passati 15 anni da quando abbiamo iniziato tutti a mentire per professione… ” LE NOSTRE LIARS RIUNITE Vai su Facebook

Pretty Little Liars, a distanza di anni questa è ancora la trappola più agghiacciante orchestrata da A; Scopri chi è Alison di Pretty little liars; Pretty Little Liars: svelata l'identità del padre del figlio di Alison.

Pretty Little Liars, l’ideatrice sincera sugli Ezria: "Un limite che oggi non oltrepasserei” - Se oggi ne avesse l'opportunità, Marlene King probabilmente non punterebbe sulla storia d'amore di Ezra ed Aria in Pretty Little Liars, soprattutto a causa della differenza d'età "inappropriata". comingsoon.it scrive

The cast of Pretty Little Liars has agreed to a reboot, but with a major condition - Pretty Little Liars, that wild mix of mystery and teenage chaos, might be heading for something new. Scrive soapcentral.com