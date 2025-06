Neomamme l’addio al lavoro | Ogni anno 10mila dimissioni

Ogni anno, in Lombardia, circa 42.237 madri scelgono di abbandonare il lavoro, principalmente per prendersi cura dei figli. Questa realtà riflette un’urgente necessità di politiche più efficaci a sostegno delle donne lavoratrici e delle famiglie. Nonostante un tasso di occupazione femminile del 62,3%, la disparità con gli uomini rimane significativa, evidenziando come il cammino verso l’equilibrio tra famiglia e carriera sia ancora lungo.

Un esercito di madri di tutte le età , per l’esattezza 42.237, che l’hanno scorso hanno lasciato il lavoro in Lombardia. Scelta che, per l’83%, è motivata dalla necessità di curare i figli. Ogni anno, in media, 10mila lombarde rassegnano le dimissioni entro i tre anni di vita del bambino. Il tasso di occupazione nella regione ha raggiunto il 62,3%, ma è ancora 14 punti sotto quello maschile. Quasi una donna su tre lavora part time, nella metà dei casi involontario, mentre solo il 5% degli uomini ricorre al tempo parziale. Le donne guadagnano, in media, il 10,4% in meno rispetto ai colleghi uomini. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Neomamme, l’addio al lavoro : "Ogni anno 10mila dimissioni"

In questa notizia si parla di: lavoro - ogni - anno - 10mila

Consulenza ambulatoriale pediatrica nel Pronto soccorso: quasi 10mila accessi in un anno - Nel 2024, il Servizio di Consulenza ambulatoriale pediatrica (Scap) ha registrato quasi 10.000 accessi nei pronto soccorso di Brindisi e Francavilla Fontana.

Cerchi lavoro? Vieni a trovarci a Materia Dove? Via Conflonieri 5 - Castronno Quando? Ogni giovedì dalle 14:30 alle 18:00. Openjobmetis SpA apre uno sportello dedicato a chi cerca lavoro. Qui potrai: Consegnare il tuo curriculum. Scoprire le offer Vai su Facebook

Neomamme, l’addio al lavoro : Ogni anno 10mila dimissioni; Stress da lavoro, in Europa sono oltre 10 mila i morti all'anno; Ogni anno perdiamo 10mila infermieri.

Neomamme, l’addio al lavoro : "Ogni anno 10mila dimissioni" - Lasciano entro i tre anni di vita del figlio: "La motivazione? Secondo ilgiorno.it

Stress da lavoro, in Europa sono oltre 10 mila i morti all'anno - si legge nell'analisi realizzata dalla Ces, ogni anno si registrano mediamente oltre 6. Da msn.com