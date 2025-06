Trasloco di arredi e giochi per bimbi I nuovi giardini a misura di famiglia

Un trasloco di arredi e giochi per bambini trasforma i nuovi giardini di viale Pironi in un'area a misura di famiglia, portando colori e allegria ovunque. I giochi di piazza Aldo Moro, temporaneamente spostati durante i lavori di riqualificazione, ritrovano così spazio e vita, garantendo ai più piccoli momenti di gioco in sicurezza. Una scelta strategica che unisce funzionalità e divertimento, rendendo i nostri spazi pubblici sempre più accoglienti e vivaci.

Un 'trasloco' di colori. I giochi dei bambini di piazza Aldo Moro, dove sono attualmente in corso i lavori di riqualificazione, si trasferiscono sui giardini di viale Pironi. Un'idea per permettere ai piccoli, di utilizzare ugualmente giostrine e scivoli, che sarebbero altrimenti interdetti dall'area di cantiere. Questa decisione è stata formalizzata da una recente determina dirigenziale che ha affidato il servizio di manutenzione ordinaria e lo spostamento delle attrezzature ludiche. lavori di riqualificazione a Piazza Aldo Moro dovrebbero terminare alla fine di luglio, restituendo alla cittadinanza uno spazio completamente rinnovato e funzionale.

