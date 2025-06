Vespa Club raduno internazionale per i 75 anni

Sei appassionato di Vespa? Preparati a vivere un evento memorabile, perché il Vespa Club di Carpi celebra i suoi 75 anni con un raduno internazionale che promette emozioni e solidarietà tra veri amanti della due ruote. La passione per la Vespa è più di un semplice hobby: è uno stile di vita, un modo di essere. E quest’anno, Mauro Calestrini e tutto il club sono pronti a scrivere un nuovo capitolo di questa storia straordinaria.

Essere 'vespisti' è una filosofia di vita, un modo di essere e di concepire la vita. Il segno distintivo? Possedere una vespa (ma tendenzialmente più di una), e usarla ogni volta che si può, percorrendo anche tanti chilometri, sempre divertendosi. Lo sanno bene i quasi 300 soci del 'Vespa Club' di Carpi che quest'anno festeggia un traguardo importante: il 75° dalla sua fondazione. Per l'occasione, il presidente carpigiano, Mauro Calestrini, che è anche al vertice del Vespa World Club, l'associazione mondiale dei Vespa Club di ogni Paese, ha organizzato un evento decisamente speciale: un raduno internazionale, una due giorni che vedrà arrivare a Carpi 500 vespisti da tutto il mondo.

