Piccoli esploratori al Convitto, bambini alla scoperta della natura e degli spazi verdi della città.

I piccoli esploratori del Convitto si immergono nella natura e negli spazi verdi della città, vivendo un’avventura educativa unica. Attraverso visite a parchi, musei e incontri con esperti, i nostri giovani scienziati scoprono fossili, insetti, tartarughe e molto altro, alimentando la curiosità e il rispetto per l’ambiente. Un progetto coinvolgente che fa della scoperta della natura una magia quotidiana, e che si conclude lasciando ricordi indelebili nei cuori dei partecipanti.

Gli alunni del Convitto scoprono la natura e gli spazi della città con " Piccoli esploratori ". Il progetto fa parte delle iniziative del Ministero per il piano estate. Dal parco di Villa Lauri al Sasso d’Italia, passando per il museo di storia naturale e Camerino, dove hanno incontrato il biologo Alessandro Blasetti e ascoltato la professoressa Maria Luisa Magnoni, gli alunni hanno scoperto e parlato di fossili, insetti, tartarughe e sogni. Spazio anche alla fantasia con la tartaruga Moshi, che ispirato una drammatizzazione, per poi concludere al MuBi, il museo della biodiversità, a Macerata, dove Alessandro Battoni ha raccontato storie del territorio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it