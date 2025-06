Il Rio Brovada sistemato con 150mila euro Le sponde rinforzate contro le esondazioni

Il Rio Brovada, conosciuto come “ul Capuri”, è stato completamente sistemato grazie a un investimento di 150mila euro dalla Regione Lombardia, rinforzando le sponde e proteggendo il territorio dai rischi delle esondazioni. Questo importante intervento, volto a fronteggiare i mutamenti climatici, rappresenta una garanzia di sicurezza per la comunità. Come ha sottolineato il sindaco Emanuele Pozzoli: "Il più importante intervento di messa in sicurezza del nostro territorio..."

È stata completata la messa in opera del Rio Brovada. L’intervento, finanziato da un contributo di 150mila euro concesso da Regione Lombardia, ha consentito di sistemare l’area in vista dei mutamenti climatici. Il Rio Brovada, noto come “ul Capuri“, è un’opera idraulica indispensabile, importante per cautelarsi da esondazioni e limitare i danni del maltempo. Come ha spiegato il sindaco Emanuele Pozzoli: "Il più importante intervento di messa in sicurezza del reticolo idrico minore mai realizzato dal Comune. Uno di quei lavori che non si vedono ma che hanno effetti nel tempo. L’opera sul Brovada è stata inserita nel piano triennale delle opere pubbliche del Comune e ha previsto una lunga fase preparatoria, che ha incluso studi agronomici, analisi geologiche e campionamenti dei terreni, fondamentali per verificare la stabilità e la sicurezza delle aree. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il Rio Brovada sistemato con 150mila euro. Le sponde rinforzate contro le esondazioni

In questa notizia si parla di: brovada - 150mila - euro - esondazioni

Contributi affitti 2023: Comune mette a disposizione 150mila euro per la cittadinanza - L’Amministrazione comunale di Francavilla Fontana ha annunciato la disponibilità di 150mila euro per i contributi affitti 2023.

Il Rio Brovada sistemato con 150mila euro. Le sponde rinforzate contro le esondazioni; Besana in Brianza, conclusa la messa in sicurezza del Rio Brovada.

Il Rio Brovada sistemato con 150mila euro. Le sponde rinforzate contro le esondazioni - Il sindaco Pozzoli: "Prima abbiamo fatto studi agronomici, analisi geologiche e campionamenti dei ... Secondo msn.com

Besana in Brianza, conclusa la messa in sicurezza del Rio Brovada - L'intervento, finanziato da un contributo di 150mila euro concesso da regione Lombardia, ha consentito di preparare l'area alla sfida con i cambiamenti del clima ... Segnala msn.com