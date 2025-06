La vittoria di una famiglia Buoni fruttiferi scaduti? | No le Poste devono risarcire

Una famiglia vittoriosa nel recupero dei buoni fruttiferi scaduti: Poste Italiane sarà costretta a risarcire i 3 figli, dopo che il Tribunale di Monza ha riconosciuto l’errata valutazione della prescrizione. I familiari avevano creduto che i loro 15mila euro fossero ormai perduti, ma la sentenza dimostra come, a volte, la giustizia possa ancora fare luce e restituire ciò che spetta di diritto. La vicenda mette in evidenza l’importanza di conoscere i propri diritti e di agire con determinazione.

Erano convinti che i 6 buoni fruttiferi postali per complessivi 15mila euro intestati ai 3 figli avessero durata ventennale, ma quando nel 2024 li avevano presentati a Poste Italiane il rimborso era stato rifiutato sostenendo che il diritto fosse prescritto. Ma il Tribunale di Monza ha ritenuto che mancavano le informazioni sulla serie di appartenenza dei buoni, sulla durata e sulla prescrizione e ha condannato Poste Italiane a restituire l’intero capitale nominale, più gli interessi. La vicenda ha coinvolto una famiglia composta da marito, moglie e 3 figli, ai quali i genitori avevano cointestato 2 buoni ciascuno dopo averli sottoscritti in 2 diverse occasioni, i primi 3 il 2 agosto 1999 e gli altri 3 il 24 dicembre 2001. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La vittoria di una famiglia. Buoni fruttiferi scaduti?: "No, le Poste devono risarcire"

In questa notizia si parla di: buoni - poste - famiglia - fruttiferi

Poste Italiane condannata: i buoni fruttiferi (da 15mila euro) sono scaduti ma vanno rimborsati. Ecco perché - Poste Italiane condannata: i buoni fruttiferi da 15mila euro, ormai scaduti, devono essere rimborsati.

La vittoria di una famiglia. Buoni fruttiferi scaduti?: No, le Poste devono risarcire; Avetrana, l'ex medico di Sabrina Misseri trova tre buoni fruttiferi ma le Poste negano il rimborso. I legali: «Obbligati a pagare»; Isee, per il momento i Titoli di Stato e i buoni postali non sono esclusi. A che punto siamo.

La vittoria di una famiglia. Buoni fruttiferi scaduti?: "No, le Poste devono risarcire" - I genitori li avevano intestati ai figli, quando hanno tentato di riscuoterli sono stati respinti. Riporta ilgiorno.it

Poste Italiane condannata: i buoni fruttiferi (da 15mila euro) sono scaduti ma vanno rimborsati. Ecco perché - A Monza il caso della coppia di genitori rimasta “all’asciutto” dopo aver intestato 2 titoli ciascuno ai 3 figli, convinta che avessero scadenza ventennale. msn.com scrive