razzi droni e barchini nel golfo la guerra sporca dei pasdaran

Nel caldo e teso scenario del Golfo, tra razzi, droni e imbarcazioni veloci, si svela la guerra nascosta dei Pasdaran. Un conflitto fatto di tattiche clandestine, tecnologie sofisticate e monitoraggio incessante, dove ogni movimento potrebbe cambiare le sorti di una regione fragile. Mentre le tensioni si inaspriscono, il mondo osserva con apprensione, consapevole che ogni azione può innescare reazioni a catena. La partita è aperta: il futuro si decide ora.

di Beppe Boni Il "Grande orecchio americano" fatto di tecnologia, intelligence, satelliti, ma anche di informatori sul terreno, lo aveva messo in conto prima che i giganti del cielo, gli aerei B2 scaricassero le 'bunker buster' sui siti nucleari nascosti nei canyon iraniani. E le prime avvisaglie di raid contro le basi americane nell'area del Golfo come ritorsione sono arrivate ieri in Siria con replica in Iraq e alla base di Al Udeid, in Qatar la più grande del Medio Oriente (10 mila soldati, 100 aerei), quartier generale del Comando centrale degli Stati Uniti. In tutte le basi americane dell'area mediorientale dove sono di stanza circa 40mila militari e centinaia di velivoli l'allarme era già stato elevato alla soglia massima: turni di controllo moltiplicati, alloggio nei bunker, uscite ridotte al minimo e, diminuzione del personale.