Tra ambizioni e perplessità | la pallacanestro torna in città con la Blu Basket Bergamo

Tra ambizioni e perplessità, la pallacanestro torna protagonista a Bergamo con la nuova Blu Basket Bergamo. Un segnale forte e atteso, che riaccende le speranze di riscatto sportivo e di una possibile ascesa in Serie A2. La città, da troppo tempo ai margini di questo sport, si prepara a scrivere un nuovo capitolo, alimentando sogni e aspettative. La palla a spicchi sta per tornare a volare sopra Bergamo: il futuro è tutto da scoprire.

Una nuova alba per la storia del basket professionistico a Bergamo. Lo sport della palla a spicchi torna ufficialmente nella Città dei Mille con un progetto ambizioso, per ora solo a parole, in attesa dei fatti, che promettono addirittura un futuro prossimo in Serie A: nel campionato di Serie A2 della prossima stagione ci sarà la nuova Blu Basket Bergamo. Il basket a Bergamo è abbastanza ai margini da diverso tempo e, forse, urgeva un segnale. La svolta la vuole provare a dare Stefano Mascio, a capo del famigerato Gruppo Mascio, che ha spinto per il trasferimento del titolo sportivo della Blu Basket (fino a maggio 2024 con base a Treviglio) da Orzinuovi a Bergamo.

Blu Basket Bergamo, o Gruppo Mascio Bergamo che sia, di nome, ma non di fatto. La stragrande maggioranza dell’attività della nuova realtà cestistica che porterà il nome della città si potrebbe svolgere fuori dai confini provinciali. In Brianza, per la precisione Vai su Facebook

