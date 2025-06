I tanti volti del quartiere Un laboratorio di ceramica la calzoleria da 120 anni il cartolaio e l’influencer

Nei quartieri di città si intrecciano storie di passione, tradizione e innovazione. Dal laboratorio di ceramica di Michele Puzzo, che da oltre cinquant'anni racconta con le sue creazioni un pezzo di storia di Dergano, al negozio di calzature che da 120 anni tramanda sapienza artigianale, fino al cartolaio e all’influencer che plasmano il volto di un quartiere vibrante. Questi sono i tanti volti di un quartiere vivo e affascinante, un vero mosaico di culture e storie da scoprire.

Michele Puzzo lavora la ceramica a Dergano da più di 50 anni. Il suo laboratorio è in via Guerzoni, quattro vetrine che non si sono lasciate sedurre da mode effimere, sono rimaste autentiche a raccontare una storia. "Sono arrivato dalla provincia di Enna nel 1964, con un diploma da analista chimico e a Milano ero salito per cercare lavoro", racconta Michele, il fondatore. "A diciassette anni ho avuto l'occasione di lavorare in un'azienda che faceva ceramiche. Ho fatto l'apprendista, poi l'operaio e da operaio sono diventato responsabile di reparto. Nel 1975 la ditta dove lavoravo ha chiuso e io la mia liquidazione l'ho investita su me stesso.