Ostetricia e pronto soccorso nuovi primari

sottolineato come l’eccellenza in ostetricia e pronto soccorso passi innanzitutto attraverso il valore delle persone. La loro professionalità e sensibilità umana sono la chiave per migliorare i modelli di cura e garantire un’assistenza di qualità superiore. Con questa nuova guida, l’auspicio è di mettere sempre al centro il benessere dei pazienti, rafforzando un sistema sanitario che fa della cura umana il suo elemento distintivo.

"Per lavorare bene al miglioramento dei modelli organizzativi e di cura è fondamentale partire da quel capitale straordinario che sono i nostri professionisti: le persone, prima di tutto, fanno la differenza. Oltre alle solide competenze cliniche, entrambi i primari hanno una grande sensibilità umana, valore aggiunto nell'assistenza al paziente soprattutto negli ambiti di riferimento". Mattia Altini, Direttore Generale dell' Ausl di Modena, ha introdotto così, ieri mattina, al Ramazzini di Carpi, la presentazione 'ufficiale' di due nuovi primari: Paolo Venturini, 52 anni, direttore (dall'inizio di ottobre 2024) di Ostetricia e Ginecologia, e Sossio Serra, 47 anni, che da inizio 2025 dirige il Pronto soccorso.

