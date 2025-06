Il concerto gratis di Ivana Spagna in Brianza

Preparati a vivere un'estate indimenticabile con il concerto gratuito di Ivana Spagna in Brianza! All’interno del Desio Summer Music Festival, la celebre artista italiana animerà piazza Conciliazione dal 25 giugno al 23 luglio, trasformando l'area in un palco all'aperto ricco di musica e sorprese. Un'opportunità unica per godersi emozioni live sotto le stelle, circondati dall’atmosfera conviviale dell’estate brianzola. Non perderti questa imperdibile occasione di musica e divertimento!

Ivana Spagna arriverà in Brianza e lo farà all'interno Desio Summer Music Festival: dal 25 giugno al 23 luglio, per cinque mercoledì consecutivi, dalle 21, la centralissima Piazza Conciliazione si trasformerà infatti in un vero e proprio palcoscenico a cielo aperto, con ospiti di rilievo e tante.

Preparati a vivere un'estate indimenticabile: Ivana Spagna, la celebre icona della musica italiana, approda in Brianza per un concerto gratuito nel cuore di Desio.

