Negozi di vicinato | tre sanzioni Non rispettata la chiusura alle 20

Durante il primo fine settimana di controlli sulla nuova ordinanza che impone la chiusura alle 20 per i negozi di vicinato, la Polizia locale ha verificato 92 esercizi in tutta la città. Fortunatamente, nessuna irregolarità è stata riscontrata nei primi due giorni, ma domenica sera sono state rilevate tre violazioni. La collaborazione dei commercianti è fondamentale per garantire il rispetto delle norme e il buon vivere comunitario.

Nel primo fine settimana di controlli sull’ ordinanza che impone la chiusura alle ore 20 degli esercizi di vicinato, la Polizia locale ha effettuato numerose verifiche su tutto il territorio cittadino. In totale, sono stati controllati 92 esercizi di vicinato: nessuna irregolarità è stata riscontrata nelle giornate di venerdì e sabato, mentre nella serata di domenica sono state accertate tre violazioni per mancato rispetto dell’orario di chiusura, a seguito delle quali sono state elevate le relative sanzioni. Entrata in vigore venerdì scorso, l’ ordinanza firmata dal sindaco Massimo Mezzetti stabilisce che gli esercizi di vicinato fino a 250 metri quadri di superficie, che si trovano nel centro storico e in altre strade vicine alla corona dei viali, dovranno chiudere alle 20 e non potranno riaprire prima delle 6 del giorno dopo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Negozi di vicinato: tre sanzioni. Non rispettata la chiusura alle 20

In questa notizia si parla di: vicinato - chiusura - sanzioni - negozi

