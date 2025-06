Renzo Arbore | Sono orgoglioso di aver inventato le donne parlanti in tv

Renzo Arbore, il maestro che ha rivoluzionato la televisione italiana, celebra i suoi 88 anni con un’autobiografia sincera e coinvolgente. In questa intervista esclusiva con Francesco Vezzoli, si rivela come il creatore delle donne parlanti in TV, traccia le tappe delle sue trasmissioni più amate e svela i retroscena delle sue relazioni e dei talenti che ha lanciato. Una testimonianza di genialità, umanità e passione per lo spettacolo.

Il Maestro, che compie 88 anni, si racconta all'artista Francesco Vezzoli. Dalle sue trasmissioni più importanti, agli amori (non sono musicali), alle carriere che ha contribuito a lanciare, da Milly Carlucci a Mara Venier. Ecco il pigmalione «non dominante» dello spettacolo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Renzo Arbore: «Sono orgoglioso di aver inventato le “donne parlanti” in tv»

In questa notizia si parla di: sono - renzo - arbore - orgoglioso

Renzo Arbore: «Sono orgoglioso di aver inventato le “donne parlanti” in tv» - Renzo Arbore, il geniale maestro della tv italiana, celebra i suoi 88 anni con un'intervista esclusiva all'artista Francesco Vezzoli.

@serenabrancale canta SONO NAPOLETANO. #napolitatta #napoli #tattanapoli #forzanapoli #forzanapolisempre Vai su Facebook

Renzo Arbore: «Sono orgoglioso di aver inventato le “donne parlanti” in tv; Napoli premia Renzo Arbore: «Orgoglioso di un premio nel nome di cantaNapoli»; Natale al Messaggero, Renzo Arbore: «Tra le mie scoperte anche Vasco Rossi e Pino Daniele. Quella di cui vado.

Napoli premia Renzo Arbore: «Orgoglioso di un premio nel nome di cantaNapoli» - 30 di oggi Renzo Arbore sarà a Napoli, nella sala Scarlatti del conservatorio, per ricevere il Premio ... Come scrive ilmattino.it

Renzo Arbore, dottore in musica popolare: il riconoscimento del Conservatorio di Benevento - Renzo Arbore, laurea accademica honoris causa in “Popular Music” dal conservatorio di Benevento. Scrive fanpage.it