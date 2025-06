Solidarietà bipartisan al sindaco Bolandrini dopo l’aggressione | Serve più rispetto per le istituzioni

Unite nel rispetto e nella solidarietà, tutte le forze politiche si sono stretta attorno al sindaco di Caravaggio, Claudio Bolandrini, vittima di un'aggressione durante un intervento per mantenere l'ordine pubblico. Questo gesto dimostra come, oltre le divisioni, sia fondamentale sostenere chi lavora per il bene della comunità. La vicenda ci ricorda l'importanza di preservare il rispetto per le istituzioni e di condannare ogni forma di violenza.

È compatto e trasversale il fronte politico che si è stretto attorno a Claudio Bolandrini, sindaco di Caravaggio, rimasto coinvolto – seppur marginalmente – in un'aggressione verbale e fisica domenica sera, mentre stava cercando di riportare la calma durante una rissa scoppiata per futili motivi. Bolandrini stava facendo il suo dovere da amministratore, ma si è trovato di fronte a insulti e spintoni. A intervenire nelle ore successive sono stati rappresentanti istituzionali di ogni livello e orientamento politico, a partire dall'assessore regionale alla Casa e all'Housing sociale Paolo Franco, che ha voluto esprimere pubblicamente la sua vicinanza al primo cittadino: "Desidero esprimere la mia più profonda solidarietà e vicinanza al sindaco di Caravaggio, Claudio Bolandrini, per il vile atto di violenza di cui è stato vittima.

