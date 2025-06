Mondiale per Club prima sorpresa | il Psg risorge l' Atletico Madrid vince ma è la prima big eliminata Passa il Botafogo

Il Paris Saint-Germain si riscatta e conquista tre punti fondamentali nel Mondiale per club, superando senza difficoltà i Seattle Sounders con un netto 2-0. La vittoria rilancia le speranze dei parigini, già messi alla prova dall’esordio deludente contro il Botafogo. La squadra di Luis Enrique ha dimostrato carattere e qualità, ma la sorpresa maggiore arriva dall’Atletico Madrid, mentre il Botafogo avanza sorprendentemente. Il torneo si infiamma: ecco come si delineano le sfide future.

Il Paris Saint-Germain conquista i tre punti-qualificazione necessari nella fase a gironi del Mondiale per club superando senza affanni i Seattle Sounders con un secco 2-0. Un successo che rilancia i francesi dopo il passo falso all’esordio contro il Botafogo. La squadra di Luis Enrique ha dominato il match fin dalle prime battute, imponendo ritmo, qualità e possesso palla (oltre il 70%). Il vantaggio. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Mondiale per Club, prima sorpresa: il Psg risorge, l'Atletico Madrid vince ma è la prima big eliminata. Passa il Botafogo

In questa notizia si parla di: prima - mondiale - club - sorpresa

Mondiale per Club, ecco la prima sorpresa: il Botafogo batte il Psg! - Nel mondo del calcio, le sorprese sono sempre dietro l’angolo, e il Mondiale per Club non fa eccezione.

LA PRIMA GRANDE SORPRESA DEL MONDIALE PER CLUB! La classifica avulsa condanna l'Atletico Madrid del Cholo Simeone nonostante la vittoria sul Botafogo: i brasiliani volano agli ottavi di finale da secondi del gruppo B dietro al PSG #Mondialep Vai su X

LA PRIMA GRANDE SORPRESA DEL MONDIALE PER CLUB! La classifica avulsa condanna l'Atletico Madrid del Cholo Simeone nonostante la vittoria sul Botafogo: i brasiliani volano agli ottavi di finale da secondi del gruppo B dietro al PSG #Mondialep Vai su Facebook

Prima sorpresa al Mondiale per Club: Atletico eliminato. PSG agli ottavi da primo, avanza anche il...; Mondiale per Club, prima sorpresa: il Psg risorge, l'Atletico Madrid vince ma è la prima big eliminata; Prima sorpresa al Mondiale per Club: Atletico eliminato. PSG agli ottavi da primo, avanza anche il Botafogo.

Prima sorpresa al Mondiale per Club: Atletico eliminato. PSG agli ottavi da primo, avanza anche il Botafogo - Arriva la prima sorpresa al Mondiale per Club 2025: l'Atletico Madrid di Diego Pablo Simeone è stato eliminato. Da msn.com

Mondiale per Club, prima sorpresa: il Psg risorge, l'Atletico Madrid vince ma è la prima big eliminata. Passa il Botafogo - qualificazione necessari nella fase a gironi del Mondiale per club superando senza affanni i Seattle Sounders con un secco 2- msn.com scrive