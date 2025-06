Lavori nel piazzale della stazione | ecco quando riaprono

Se lavori nel piazzale della stazione, ecco le novità sulla riapertura: operai e macchinari sono impegnati in interventi di riqualificazione iniziati ad aprile. Dopo aver rimosso la pavimentazione in ciottoli ammorbati, si sta procedendo con i lavori di sistemazione per restituire alla zona il suo pieno splendore. La riapertura è attesa a breve, garantendo un ambiente più sicuro e funzionale per tutti gli utenti.

Operai e macchinari sono impegnati in questi nel piazzale della stazione, in via Arosio, per ultimare i lavori di riqualificazione incominciati ad aprile. Gli interventi, pianificati dal comune, prevedevano la rimozione della pavimentazione in ciottoli ammalorata e la sistemazione della. 🔗 Leggi su Monzatoday.it © Monzatoday.it - Lavori nel piazzale della stazione: ecco quando riaprono

In questa notizia si parla di: lavori - piazzale - stazione - ecco

Lavori nel piazzale della stazione: ecco quando riaprono - Se lavori nel piazzale della stazione, ecco quando tornerà tutto alla normalità. Operai e macchinari sono ancora impegnati in via Arosio per completare la riqualificazione iniziata ad aprile, con interventi che includono la rimozione della pavimentazione in ciottoli deteriorata e la sistemazione delle aree circostanti.

Al via i lavori di riqualificazione. Ecco come cambia la stazione di Brindisi Vai su Facebook

Lavori nel piazzale della stazione: ecco quando riaprono; Prato, lavori in piazza della Stazione: ecco il progetto e cosa cambia; Lavori di riqualificazione: ecco come sarà il piazzale della stazione di Udine.

Partono i lavori di riqualificazione della stazione di Brindisi - Si interverrà per fasi per rendere fruibile lo scalo durante tutto il periodo di cantierizzazione. Lo riporta rainews.it

Stazione di Brindisi, al via i lavori di riqualificazione: investimento da 15 milioni, anche con fondi PNRR - Spazi rinnovati, nuova accessibilità e collegamento con la città: RFI trasforma la stazione in un hub moderno e inclusivo ... Riporta lagazzettadelmezzogiorno.it