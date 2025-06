Corriere dello Sport | Napoli summit con il Bologna per Ndoye e Beukema Lang resta in stand-by

Il mercato del Napoli si anima, tra incontri strategici e trattative in evoluzione. Secondo il Corriere dello Sport, ieri si è svolto un incontro tra le dirigenze di Napoli e Bologna, focalizzato sui desideri di rafforzare la squadra con Ndoye e Beukema. La sessione segna un passo importante verso le mosse future, mentre Lang rimane in stand-by, lasciando intravedere un mercato ricco di opportunità e sorprese che potrebbero plasmare il destino azzurro.

"> Un passo alla volta. Il mercato del Napoli entra nella sua fase operativa, con i primi incontri che iniziano a delineare le reali intenzioni del club. Come riportato da Davide Palliggiano sul Corriere dello Sport, ieri si è svolto un summit tra la dirigenza azzurra e quella del Bologna: sul tavolo i nomi di Ndoye e Beukema, due profili molto apprezzati da Conte e dalla nuova struttura tecnica guidata da Manna. L’incontro è stato interlocutorio ma utile a definire le posizioni. Il Napoli ha ribadito il forte interesse per Ndoye, esterno considerato in cima alla lista dei desideri. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Napoli, summit con il Bologna per Ndoye e Beukema. Lang resta in stand-by”

In questa notizia si parla di: corriere - sport - napoli - summit

Corriere dello Sport: “Napoli, summit per Ndoye. Ma Noa Lang è più di una pista: si tratta con il Psv” - Il mercato azzurro si infiamma: tra summit a Roma e trattative in corso, Napoli stringe per rinforzare l’attacco.

Corriere dello Sport: “#Napoli, summit per Ndoye. Ma Noa Lang è più di una pista: si tratta con il Psv” Vai su Facebook

Conte resta al Napoli, De Laurentiis gli promette un mercato da 200 milioni e non solo. Juve, stracci fra Giuntoli ed Elkann; Summit Napoli-Parma, Manna si è informato su due giocatori! Uno può prendere il posto di Simeone (che piace a due club); Napoli, summit di mercato con Conte, De Laurentiis e Manna: Danilo al vertice, tutti gli obiettivi.

Corriere dello Sport: “Napoli, summit per Ndoye. Ma Noa Lang è più di una pista: si tratta con il Psv” - Dan Ndoye e Noa Lang sono due dei nomi caldi sul taccuino del Napoli per rinforzare il reparto offensivo. Lo riporta napolipiu.com

Corriere dello Sport: “Ndoye-Napoli, si tratta. E per Osimhen c’è ancora lo spettro Arabia” - Un Napoli quasi pronto già per i primi giorni del ritiro in Trentino: è questo l’obiettivo del direttore sportivo Giovanni Manna, impegnato su più tavoli per consegnare ad Antonio Conte una rosa compe ... Come scrive napolipiu.com