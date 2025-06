cento anni di passione civile la vita di carlo ex assessore che ha adottato il suo badante

Cento anni di passione civile, un percorso ricco di dedizione e coraggio. Carlo Galimberti, ex assessore e consigliere regionale, ha attraversato decenni di impegno politico e sociale a Bollate, incarnando i valori della Democrazia Cristiana. Lucido e chiacchierone, ricorda con umorismo gli episodi più significativi della sua carriera, come il soprannome di "amministratore terribile" per la sua attenzione scrupolosa ai dettagli. La sua vita è un esempio di integrità e passione, che ancora oggi ispira.

Lucido e chiacchierone. Ha ricordato gli anni in cui è stato assessore all’Urbanistica, consigliere regionale e amministratore comunale a Bollate come esponente della Democrazia Cristiana. E in particolare un aneddoto, "qualcuno mi aveva definito un amministratore terribile". Come mai? Perché controllava in modo meticoloso tutti gli atti amministrativi e in alcuni casi era stato la voce contraria all’interno del suo partito. È Carlo Galimberti (nella foto) che ieri mattina ha festeggiato in sala consiliare cento anni anagrafici (è nato il 22 giugno 1925), ma anche di impegno e passione civile. "Nella sua vita ha ricoperto incarichi pubblici con rigore e integrità ", ha dichiarato il sindaco Francesco Vassallo consegnando una targa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it