Tradimento | data e sostituzione dell’ultima puntata della soap turca

La soap turca "Tradimento" sta per concludere il suo avvincente viaggio, regalando agli appassionati un finale emozionante a fine giugno. Per mantenere alta l'attenzione durante l'estate, una nuova produzione turca sostituirà "Tradimento", promettendo altri colpi di scena e suspense. Scopriamo insieme tutte le novità e le date di questa importante transizione televisiva, perché il racconto non si ferma mai e il meglio deve ancora venire.

fine di Tradimento: data dell’ultima puntata e sostituto in programmazione. La soap turca Tradimento, che sta riscuotendo grande successo nel pubblico di Mediaset, sta per concludere il suo percorso. La sua ultima puntata è prevista per la fine di giugno, mentre al suo posto arriverà una nuova produzione turca per mantenere alta l’attenzione degli spettatori durante la pausa estiva. quando andrà in onda l’ultimo episodio di Tradimento. La trasmissione finale della serie è programmata per il 30 giugno. A partire da quella data, le puntate conclusive della seconda stagione non saranno più visibili nel daytime feriale di Canale 5. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it