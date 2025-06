Melegnano scuole verdi Operazione restyling | Lavori nelle aree esterne

Melegnano si mette in mostra con il progetto "Scuole Verdi", un importante restyling delle aree esterne delle scuole cittadine. Con oltre 500mila euro investiti da Vantage, l'operatore del nuovo data center, i lavori coinvolgeranno durante l’estate cortili, giardini e spazi di gioco, trasformandoli in ambienti più sicuri, accoglienti e sostenibili. L’obiettivo? migliorare qualitativamente la vita scolastica di quasi 2.000 studenti e tutto il personale, rendendo le scuole...

Con un investimento di oltre 500mila euro finanziato da Vantage, l’operatore del costruendo data center di via Carpiano, a Melegnano sono partiti i lavori di restyling dei cortili e delle aree esterne delle scuole. Svariati gli interventi che, per l’intera estate, toccheranno diversi plessi della cittĂ tra materne, elementari e medie, con l’obiettivo di offrire ai quasi 2mila studenti che li frequentano - e al personale scolastico - spazi piĂą confortevoli e sicuri. L’intervento si concluderĂ in tempo utile per il suono della prima campanella, a settembre. L’operazione " Scuole verdi " - questo il titolo del progetto - ha preso le mosse dal plesso di via Cadorna, dove verranno realizzati un nuovo campo da basket e da pallavolo, oltre ad un’area relax ad uso degli alunni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it