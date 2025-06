A Mezzago la sagra dello gnocco fritto

Preparati a vivere un'esperienza gastronomica unica a Mezzago con Mezzaghiotto 2025! Dal 11 al 13 luglio, in via Concordia nell'area Rossella Tadini, la sagra dello gnocco fritto ti aspetta con profumi irresistibili e musica coinvolgente. Dai sapori autentici di salumi e gnocco fritto alle tante sorprese che renderanno ogni sera speciale: non mancare, perché questa festa è appena iniziata!

Tutti i giorni dalle 17 a mezzanotte, si potranno gustare gnocco fritto e salumi

