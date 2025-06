Scarsa igiene nella cucina dell’ospedale è multa

Un’ispezione all’ospedale Maggiore di Lodi mette in luce gravi carenze igieniche, con i carabinieri del Nas e Ats che elevano una multa di 1000 euro. La vicenda solleva questioni sulla gestione delle pulizie e sulla responsabilità, mentre l’Asst di Lodi si difende accusando la società di pulizie. Una situazione che rischia di compromettere la sicurezza dei pazienti e richiede interventi immediati per ripristinare standard elevati di igiene e tutela sanitaria.

I carabinieri del Nucleo antisofisticazioni (Nas) si presentano all’ ospedale Maggiore di Lodi, insieme a tecnici di Ats, elevano un verbale da mille euro dopo aver trovato il rispetto non impeccabile delle norme igieniche e l’ Asst di Lodi, di contro, sentendosi sostanzialmente parte lesa, "pretende" che la multa di fatto venga pagata dalla società che gestisce la pulizia. La decisione da parte dell’azienda sanitaria è di alcuni giorni fa e si riferisce ad alcuni blitz portati a termine dalla task force tra gli inizi del mese di ottobre dell’anno scorso e il mese di marzo di quest’anno. Ben sei controlli che fanno parte della normale attività di monitoraggio e di controllo che hanno permesso ai militari dell’Arma di notificare, verso la fine di maggio, una contestazione di illecito amministrativo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Scarsa igiene nella cucina dell’ospedale, è multa

