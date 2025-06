prelievi servizio sospeso il comune corre ai ripari

Il servizio prelievi a Dairago si interrompe dal 30 giugno a causa di complicazioni normative e ritardi nelle comunicazioni. La decisione, annunciata dal sindaco Paola Rolfi, mette in evidenza le difficoltà nel rinnovare la convenzione con il gestore attuale e nell’attivare un nuovo servizio. La sospensione temporanea del centro presso l'ambulatorio comunale solleva preoccupazioni tra i cittadini, ma il Comune si impegna a trovare soluzioni rapide per garantire la salute pubblica e il ritorno alla normalità .

Il servizio prelievi a Dairago verrà sospeso a partire dal 30 giugno. Lo ha comunicato ufficialmente il sindaco Paola Rolfi, spiegando come una combinazione di comunicazioni tardive e nuove restrizioni normative regionali abbia impedito il rinnovo della convenzione con il gestore attuale e l'attivazione di un nuovo servizio. Il centro prelievi, operativo presso l'ambulatorio comunale, era gestito da Cerba in base a una convenzione in scadenza proprio a fine giugno. "Già a marzo – ha spiegato la prima cittadina – il Comune aveva chiesto formalmente al gestore di rinnovare l'accordo per altri due anni, così come previsto.