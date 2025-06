Auto scagliata contro il bar Scontro tra Casa Pound e Pd

Un episodio inquietante scuote Gravellona: un'auto viene scagliata contro il bar, mentre uno striscione firmato da Casa Pound compare nella notte, facendo riferimento alla “remigrazione” in relazione all’incidente di lunedì scorso. La tensione tra le parti si fa palpabile, alimentando il dibattito sulla sicurezza e sui temi dell’immigrazione nel paese. A ...

(Pavia) È comparso nella notte tra venerdì e sabato nella piazza principale del paese. Uno striscione, firmato da Casa Pound, che fa riferimento alla " remigrazione " in relazione all’episodio di cronaca avvenuto lunedì scorso quando un cittadino extracomunitario, poi arrestato per tentato omicidio, ha lanciato la sua utilitaria contro gli avventori di un bar del centro di Gravellona con i cui titolari aveva avuto poco prima un alterco. A pagarne le conseguenze è stata una donna di 50 anni che ha riportato l’amputazione delle gambe e sarebbe ancora in pericolo di vita. Un gesto che ha sconvolto la comunità gravellonese. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Auto scagliata contro il bar. Scontro tra Casa Pound e Pd

In questa notizia si parla di: casa - pound - auto - scagliata

Incendia l’auto di una donna per vendetta, 48enne arrestato a Ragusa: danneggiata anche una casa - Un uomo di 48 anni è stato arrestato a Ragusa per incendio doloso, dopo aver dato fuoco all'auto di una donna come atto di vendetta.

Auto scagliata contro il bar. Scontro tra Casa Pound e Pd.

Auto incendiata, è del responsabile di Casa Pound - Incendiata poco prima dell’alba l’auto di Gianluca Galli, il responsabile cremonese di Casa Pound. Da ilgiorno.it

A fuoco l'auto del candidato Casa Pound nel V. E parte la colletta dei militanti - Si è conclusa la raccolta fondi organizzata da CasaPound Italia per Giuseppe Di ... Riporta romatoday.it