Geometra gravissimo Tentava di bloccarlo | schiacciato dal rimorchio È in prognosi riservata

Tragedia all'alba a Breno: un geometra di 49 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere stato travolto da un rimorchio di un camion durante i lavori lungo via Serravalle. La scena, drammatica, ha visto un tentativo disperato da parte di un collega di bloccare la macchina, ma purtroppo il lavoratore è stato schiacciato e ora lotta tra la vita e la morte. La vicenda desta forte preoccupazione e pone nuovamente l’attenzione sulla sicurezza sul lavoro.

Travolto dal rimorchio di un camion durante i lavori: è grave un geometra di 49 anni. Un episodio drammatico si è verificato alle prime luci dell’alba di ieri lungo la discesa di via Serravalle, vicino all’incrocio con via XX Settembre. E adesso un lavoratore lotta in un letto d’ospedale. Un geometra di 49 anni, D.T. residente a Breno (Brescia), è infatti rimasto gravemente ferito, dopo essere stato travolto da un rimorchio, che si è mosso improvvisamente lungo un tratto di strada in pendenza. L’incidente è avvenuto attorno alle 5.45, durante lavori di geotermia condotti da una ditta specializzata in opere ambientali, idrauliche, bonifiche e bioingegneria. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Geometra gravissimo. Tentava di bloccarlo: schiacciato dal rimorchio. È in prognosi riservata

