Adani Cassano e Ventola | Viva El Futbol a Peschiera Borromeo

Ieri, 22 giugno, il David Lloyd Malaspina di Peschiera Borromeo si è trasformato in un vibrante palcoscenico di sport e intrattenimento con Viva El Futbol. In collaborazione con la celebre community fondata da Daniele ‘Lele’ Adani, Antonio Cassano e Nicola Ventola, l'evento ha unito appassionati, famiglie e creator in un entusiasmante mix di agonismo e divertimento. Un'occasione unica per vivere il calcio oltre i confini del campo, creando ricordi indimenticabili.

Ieri, 22 giugno, il David Lloyd Malaspina di Peschiera Borromeo si è trasformato in un autentico palcoscenico di sport e intrattenimento, nel segno di Viva El Futbol. In collaborazione con Viva El Futbol – la celebre community fondata da Daniele ‘ Lele ‘ Adani, Antonio Cassano e Nicola Ventola – il club ha ospitato una speciale sfida di padel. Un match pensato per unire appassionati, famiglie e creator in un mix di agonismo, divertimento e condivisione. Un match coinvolgente nel segno di Viva El Futbol. Durante l’evento, creator e sportivi si sono sfidati in un match spettacolare, in grado di coinvolgere il pubblico con colpi mozzafiato e momenti di comicità. 🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it © Danielebartocciblog.it - Adani, Cassano e Ventola: Viva El Futbol a Peschiera Borromeo

In questa notizia si parla di: futbol - adani - cassano - viva

"Amma fa futbol? E facimm futbol": Lele Adani dedica una canzone al Napoli | VIDEO - Tra entusiasmo e passione, Lele Adani si lascia andare a una performance divertente e coinvolgente, dedicando una canzone al Napoli in un video TikTok che sta facendo il giro del web.

Viva El Futbol. . Dalla mancata elezione di Ronaldo a Ney centravanti. In Brasile inizia l’era Ancelotti. #vivaelfutbol #ancelotti #neymar #ronaldo #ventola #cassano Vai su Facebook

Cassano vittima di uno scherzo di Adani e Ventola se ne va in diretta: Se non chiudete non rientro; Totti show in diretta: Vorrei Ancelotti alla Roma. E su Gasperini, Mourinho, Dybala...; Dove vedere Viva El Futbol, il programma di Adani, Cassano e Ventola, gratis su Youtube e Twitch: quando va in onda.

Com’è andata la prima di “Viva el futbol” su Twitch con Adani, Cassano e Ventola? Non benissimo, ma Fantantonio c'è: “Gravina? Non capisco che ruolo abbia, mentre ... - Lele Adani, Nicola Ventola e Antonio Cassano preparano "Viva el futbol" Spalletti bene, Allegri male. Scrive mowmag.com

Cassano: "Chi è l'attaccante più forte mai affrontato?". Adani: "Ci picchiava e prendeva in giro" - In una puntata di Viva el Futbol l'ex calciatore Antonio Cassano aveva posto una domanda nei confronti di Daniele Adani. Segnala msn.com