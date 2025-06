Opere pubbliche a Treviglio | 8,7 milioni per scuole viabilità e nodo stazione

Treviglio si prepara a un grande rilancio con un investimento complessivo di 87 milioni di euro destinati a migliorare scuole, viabilità e infrastrutture. Il Piano delle Opere Pubbliche 2025 del Comune, con 13 milioni di euro, promette interventi concreti per il benessere dei cittadini. Tra i progetti in cantiere, spiccano l’efficientamento energetico della palestra Gatti e il potenziamento della stazione. Tanta carne al fuoco: scopriamo insieme i dettagli di questa importante svolta urbana.

Treviglio. Otto milioni e 771mila euro per viabilità, edilizia scolastica, impianti sportivi ed efficientamento energetico. È quanto inserito dal Comune di Treviglio nel Piano delle opere pubbliche 2025 (che in tutto cuba 13 milioni di euro). Tanta la carne al fuoco: sul fronte dell’edilizia scolastica e sportiva si parte dall’efficientamento energetico della palestra Gatti, per un importo di 1 milione e 850mila euro, coperto tramite contributi del Gse, Regione Lombardia e risorse comunali. Si prosegue, poi, con la ristrutturazione con riqualificazione energetica della scuola materna “Cerchio Magico”, per un totale di 2 milioni di euro e 75mila euro, a carico del Comune. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Opere pubbliche a Treviglio: 8,7 milioni per scuole, viabilità e nodo stazione

