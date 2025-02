Ilgiorno.it - Electrolux, contratto di solidarietà di 10 mesi nello stabilimento di Porcia. Poi toccherà a Solaro

Milano, 19 febbraio 2025 –di(Pordenone)farà ricorso aldiper 10a partire dal 10 marzo prossimo.di(Milano) e in quello di Forlì ilscatterà in un periodo successivo, con un impegno a riaggiornarsi a settembre per una verifica. A Cerreto d'Esi (Ancona) invece laè cominciata in gennaio; non è prevista per Susegana (Treviso). L’accordo L’intesa sull’accordo siglato oggi a Venezia Mestre “è stata resa necessaria – spiegano i sindacati – dal fatto che i contratti diin precedenza definiti per gli stabilimenti italiani non sono stati attivati nei tempi previsti, grazie a un aumento improvviso dei volumi produttivi determinato anche da una politica di prezzi messa in campo dalla multinazionale”.