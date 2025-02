Ilrestodelcarlino.it - Lolli: “Il mio Deadpool, mercenario divertente”

Bologna, 18 febbraio 2025 – “Sono entrato alla Marvel con una selezione indetta dalla Casa delle Idee per trovare nuovi talenti. Non ero neppure sicuro di voler partecipare, ma da lì in poi, era il 2008, ho sempre lavorato per le major d’Oltreoceano. Devo dire che è stato anche un colpo di fortuna”. Matteoha meno di quarant’anni ed è già un disegnatore affermato, lavora regolarmente con Marvel e Dc, su personaggi di punta come, il cui ultimo film con Wolverine ha avuto un successo travolgente, e Harley Quinn, co-protagonista del controverso Joker: Folie a deux. È lui il protagonista di questa puntata di Il Resto di Bologna, il podcast della nostra redazione che potete ascoltare sul sito e sulle principali piattaforme audio. Matteo, come è iniziata la sua passione per il disegno? “Mio padre era un pittore amatoriale, ma molto bravo, e leggeva anche lui fumetti.