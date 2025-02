Ilrestodelcarlino.it - Le zone calde del Navile a Bologna: “Piccoli furti e spaccio, qui non si vive tranquilli”

, 18 febbraio 2025 – Un ragazzo, sulla ventina, entra nel Panificio Barbara, di via Albani, alle spalle dell’omonimo mercato. Entra nel negozio, guarda i clienti e la commerciante. Prende un litro di latte, esce e se ne va senza pagare.CONTROLLI POLIZIA DI STATO QUARTIERE BOLOGNINA Due giorni prima, una signora di 98 anni poggia le buste della spesa sul marciapiede. Prende le chiavi di casa e apre il portone. Si gira e delle ‘sportine’ non c’è più traccia. Sembrano scene surreali, che come teatro hanno l’area della Bolognina, che di comico, ultimamente, non ha proprio niente. Tra loalla luce del sole, auto vandalizzate, vetri rotti sulle strade e tentatinei negozi, non c’è pace per il reticolato delche va da via Carracci a piazza dell’Unità, comprendendo anche le vie limitrofe.