I lavoratori più anziani spingono ancora l’occupazione A maggio 80mila posti in più

A maggio, il mercato del lavoro italiano registra segnali di ripresa, con un incremento di 80mila occupati rispetto ad aprile e 408mila in più rispetto all’anno precedente. Sorprende la resilienza degli over 50, che continuano a spingere l’occupazione, mentre tra i più giovani si osserva una lieve flessione. Questa dinamica dimostra come il nostro Paese stia affrontando una fase di evoluzione occupazionale, con sfide e opportunità da cogliere.

Aumentano gli occupati in maggio, sono 80mila in più rispetto ad aprile e 408mila in più del maggio 2024. Al solito, l'incremento dipende principalmente dal permanere al lavoro più a lungo degli occupati più anziani. Gli over 50 con un impiego sono saliti di 572mila unità rispetto ad un anno fa. Viceversa nella fascia 15-24 anni gli occupati sono 47mila in meno del maggio 2024, stabili quelli tra 25 e 34 anni, in calo di 120mila gli occupati tra i 35 e i 49 anni. Nel complesso l'Istat, rileva un tasso di occupazione (persone con un'occupazione sul totale della popolazione in età da lavoro, ndr ) che sale al 62,9%, lo 0,2% in più di aprile.

