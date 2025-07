GoBeyond | da ogni euro investito oltre cinque euro di impatto sociale Al via la Call for Ideas 2025

Se credi che ogni investimento possa fare la differenza, non perdere l’opportunità di partecipare a GoBeyond 2025. Con la sua nuova call for ideas, il programma mira a premiare i progetti più innovativi capaci di generare un impatto sociale superiore a cinque volte l’investimento iniziale. È il momento di misurare e guidare il cambiamento: per un domani più sostenibile e inclusivo, il successo si costruisce insieme.

