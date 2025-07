La Juventus fa cassa con il Mondiale per Club | i ricavi della società

Sul fronte finanziario, la partecipazione al Mondiale per Club ha rappresentato un’ottima occasione di cassa per la Juventus, incrementando i ricavi societari e rafforzando la stabilità economica del club. Ora, con il ritorno in Italia e un’estate di cambiamenti all’orizzonte, il nuovo direttore generale Comolli ha il compito di tracciare un percorso vincente, tra strategia di mercato e innovazioni tattiche, per riportare i bianconeri ai vertici del calcio europeo.

La sconfitta contro il Real Madrid ha segnato l'uscita della Juventus dal Mondiale per Club: i bianconeri torneranno in Italia e chiuderanno finalmente una stagione lunga 55 partite, tra difficoltà, cambio in panchina e qualificazione alla Champions League. Adesso il nuovo direttore generale Comolli dovrà tracciare un nuovo percorso sia dal punto di vista del calciomercato che sulle soluzioni da adottare nel corso della prossima stagione. Sul fronte calciomercato il primo colpo sembra essere già concluso: Jonathan David si unirà nei prossimi giorni alla squadra di Igor Tudor, mentre continua a lavorare sul fronte Sancho e provare a convincere il Manchester United a limare il prezzo del cartellino.

