Cremlino | Meno forniture a Kiev avvicina la fine della guerra E l' Ucraina convoca il rappresentante Usa

Il Cremlino riduce le forniture a Kiev, avvicinando la fine della guerra e spingendo l’Ucraina a convocare il rappresentante degli Stati Uniti. Kiev tenta di chiarire la situazione con Washington, sottolineando che la comunicazione con gli americani rimane attiva a tutti i livelli. Una mossa che potrebbe segnare un nuovo capitolo nel conflitto, lasciando presagire sviluppi imprevedibili e una possibile svolta diplomatica.

Guerra in Ucraina, una delegazione Usa con Rubio sarà in Turchia | Cremlino: "Aspettiamo rappresentanti di Kiev a Istanbul" - La guerra in Ucraina continua a suscitare tensioni internazionali. Una delegazione degli Stati Uniti, guidata da Rubio, si recherà in Turchia, mentre il Cremlino attende i rappresentanti di Kiev a Istanbul.

Cremlino: Meno forniture a Ucraina avvicina la fine della guerra. E Kiev convoca il rappresentante Usa; Raid russo su ospedale di Kherson, ci sono feriti. Stop ad armi Usa all'Ucraina? Kiev: “Da chiarire” - Kiev: “Sulle armi Usa avremo chiarezza nei prossimi giorni”; Ucraina - Russia, le notizie di oggi in diretta | Usa: «Bloccheremo la fornitura di alcune armi a Kiev». Mosca: «La fine del conflitto è vicina».

