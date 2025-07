The Sandman stagione 2 | il messaggio di Sogno per Lucifero rivelato nella clip

La seconda stagione di The Sandman si avvicina, pronta a catturare nuovamente l’immaginazione degli spettatori su Netflix. Con i primi sei episodi disponibili da domani e due nuove clip in anteprima, il ritorno di Gwendoline Christie nei panni di Lucifero promette rivelazioni sorprendenti. Tra i momenti più attesi, il messaggio di Sogno per Lucifero svelato in una clip esclusiva: un intreccio di potere, destino e mistero che non vediamo l’ora di scoprire.

La seconda stagione di The Sandman si appresta a debuttare su Netflix, portando con sé numerose novità e anticipazioni. I primi sei episodi saranno disponibili a partire da domani, accompagnati dalla pubblicazione di due nuove clip promozionali. Tra queste, spicca il ritorno di Gwendoline Christie nel ruolo di Lucifero, un personaggio chiave della serie. La prima clip introduce un confronto inevitabile tra il protagonista, Sogno, e Lucifero stesso, mentre Caino consegna un messaggio importante al sovrano dell'Inferno: Morfeo sta tornando negli inferi per liberare Nada, indipendentemente dal suo consenso.

