Salerno Riciclaestate compie 20 anni | la raccolta differenziata ti segue in vacanza

Riciclaestate compie 20 anni, un traguardo importante che testimonia il successo di una campagna dedicata alla sostenibilità e al rispetto dell’ambiente. La raccolta differenziata è diventata parte integrante delle nostre vacanze estive, contribuendo a preservare le bellezze di Salerno e del nostro territorio. Giovedì 3 luglio alle 10:30, vi aspettiamo al Club Velico per scoprire tutte le novità di questa edizione speciale, perché insieme possiamo fare la differenza per un futuro più verde.

Giovedì 3 luglio 2025, alle ore 10:30, presso il Club Velico Salernitano in Piazza della Concordia a Salerno, si terrà la conferenza stampa di presentazione della nuova edizione di Riciclaestate, la campagna estiva di Legambiente e CONAI dedicata alla sensibilizzazione sul tema della raccolta differenziata e della riduzione dei rifiuti. Un appuntamento significativo: Riciclaestate celebra il suo ventesimo anniversario, rinnovando l’impegno per un’estate sostenibile e responsabile. Durante l’incontro, verrà presentato anche il dossier Riciclaestate con la “Summer Hit”, classifica delle migliori performance dei comuni costieri, delle Aree Protette e delle Aree Unesco per quanto riguarda la raccolta differenziata. 🔗 Leggi su Zon.it