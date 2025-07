Bersani a Meloni | Non raccontare che gli asini volano la strage di Bologna è fascista

Oggi la Cassazione condanna in via definitiva un passato oscuro, ricordando a tutti che la verità e la giustizia sono il fondamento della nostra storia comune. Pier Luigi Bersani, intervenendo alla Festa dell’Unità di Roma, ribadisce l’importanza di confrontarsi con i fatti, senza distorsioni o silenzi. In un momento di riflessione collettiva, ci ricordiamo che il dovere di memoria è ciò che ci permette di costruire un futuro migliore, libero da omertà e inganni.

Alla Festa dell’Unità di Roma, Pier Luigi Bersani, intervistato dal giornalista Marco Damilano, interviene per commentare la recente sentenza della Cassazione che ha confermato la condanna all’ergastolo per Paolo Bellini, ex esponente di Avanguardia Nazionale, responsabile di concorso nella strage di Bologna del 2 agosto 1980. Marco Damilano apre il dibattito sottolineando l’importanza storica della sentenza: “Oggi la Cassazione condanna in via definitiva all’ergastolo Paolo Bellini per concorso nella strage di Bologna. 2 agosto 1980, 85 morti, sono passati 45 anni. Al di là della figura di Paolo Bellini, questa sentenza certifica i mandanti della strage, tutti deceduti – spiega – ma parte integrante dell’inchiesta: Licio Gelli, capo della P2; il prefetto Umberto Federico D’Amato, responsabile degli uffici riservati al Viminale; Umberto Ortolani, numero due della P2; Mario Tedeschi, senatore del Movimento Sociale Italiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Bersani a Meloni: “Non raccontare che gli asini volano, la strage di Bologna è fascista”

