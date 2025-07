Eyes of Wakanda la serie animata Marvel in un teaser trailer in italiano

Preparati a entrare nel cuore di Wakanda con il nuovo teaser trailer di "Eyes of Wakanda", la spettacolare serie animata Marvel spin-off di Black Panther. Un mondo ricco di avventure, misteri e personaggi straordinari ti aspetta a partire dal 27 agosto su Disney+. Non perdere l’occasione di scoprire il lato più emozionante di Wakanda: il futuro ti aspetta!

È stato pubblicato il primo teaser trailer in italiano della serie animata Eyes of Wakanda, spin-off di Black Panther. Dal 27 agosto sarà in streaming su Disney+. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Eyes of Wakanda, la serie animata Marvel in un teaser trailer in italiano

